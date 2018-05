Kinderen met beperking krijgen eigen wagentje 17 mei 2018

02u40 0 Brugge Drie kinderen met een beperking krijgen elk een elektrisch speelgoedwagentje mee naar huis. Dat omgebouwde autootje zou hen moeten helpen in hun ontwikkeling.

Studenten van hogeschool Vives hebben de wagentjes, samen met collega's van de University of Central Florida in de Verenigde Staten, ontworpen voor kinderen met een beperking. Drie kinderen werden na een selectie uitgekozen.





"Er zijn wat aanpassingen gebeurd aan het zitcomfort, de ondersteuning en besturing. Er staat ook een grote knop op het stuur om de wagentjes voort te bewegen. Zo kan elk kind met een mobiliteitsbeperking de wijde wereld verkennen", zegt opleidingshoofd Hilde Roeyers.





Alle kosten van aankoop van het wagentje tot en met de aanpassingen zijn gefinancierd via sponsoring, zodat de ouders en familie van het kind geen kosten moeten maken. Arthur is een van de kindjes die zo'n wagentje mee naar huis krijgt. "Hij mag het in principe houden tot hij het ontgroeid is. Daarna gaat het naar een ander kind. Het zou hen gelukkig en ook spraakzamer moeten maken." (BHT)