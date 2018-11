Kinderen maken spaghettisaus voor goede doel 10 november 2018

02u25 1 Brugge In de basisschool Doornstraat van het Sint-Lodewijkscollege hebben vier klassen zich de voorbije dagen flink beziggehouden met het maken van spaghettisaus.

Ze konden daarvoor rekenen op het materiaal van Brasserie Raymond en Gerrit's Ambacht. De spaghettisaus wordt verkocht aan de ouders van de leerlingen.





Warmste week

"Met het geld willen we graag een goed doel steunen in het kader van de Warmste Week", zegt directeur Christophe Vanpoucke. "We kozen voor De Rozemarijn, een dagcentrum voor mensen met jongdementie. Het huis ligt hier net achter de school." De verkoop loopt alvast als een trein: de school verwacht zo'n 800 euro te kunnen schenken. (BHT)