Kinderen leren salsa dansen 02u42 0 Foto Benny Proot

In Powerzone in Sint-Kruis volgen momenteel vijf kinderen salsalessen bij dansschool Salsa de Brujas. Dat is een primeur voor West-Vlaanderen.





Nergens anders kunnen jonge kinderen tussen 6 en 12 jaar proeven van de zuiderse ritmes.





"We zijn blij met de eerste dansertjes", zegt Filip Somers. "We leren hen de eerste kneepjes van het vak: speels, maar toch al met de nodige basis."





(BHT)