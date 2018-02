Kinderen kunnen smeulende matras zelf blussen 01 februari 2018

In het Ter Lindehof in Sint-Andries vatte gisterennamiddag even na 16 uur een matras vuur in de slaapkamer van een woning. De twee kinderen van het gezin waren op het moment dat de brand uitbrak alleen thuis. Ze hadden een kwartier voordien de kamer verlaten en waren naar beneden gegaan, toen ze plots een brandgeur en rook opmerkten. Ze verwittigden de Brugse brandweer, maar konden nog voor hun aankomst de smeulende matras zelf doven. De pompiers controleerden het huis, maar moesten uiteindelijk niet tussenkomen. Hoe de matras precies vuur vatte, is niet duidelijk. Niemand raakte gewond. (SDVO)