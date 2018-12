Kinderen Kantelberg delen geschenken uit aan armen Bart Huysentruyt

21 december 2018

08u56 0 Brugge Warm gebaar in vrije basisschool Kantelberg, waar de kinderen geschenken uitdeelden aan de vzw Wieder.

De vzw is één van de armenorganisaties in Brugge. Enkele vrijwilligers van de organisatie kwamen naar de school in Sint-Kruis om geschenken af te halen in de kleuterafdeling. De kleuters verzamelden speelgoed, kledij, verzorgingsproducten en lekkere etenswaren om kansarmen in Brugge ook tijdens de donkere dagen even te verwennen.