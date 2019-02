Kinderen helpen bij overzetten amfibieën langs Zeeweg Mathias Mariën

25 februari 2019

12u26 0 Brugge Maandagmorgen hielpen de 25 kinderen van het eerste leerjaar van de basisschool Sint-Lodewijk uit Sint-Andries bij het overzetten van padden en kikkers langs de Zeeweg.

Eerst kregen ze van Lieselot Boone, educatief medewerkster van de stad Brugge een lesje biologie. Daarna trokken ze onder begeleiding naar de Zeeweg waar 57 bakjes werden geïnstalleerd om de amfibieën in op te vangen. De buit was door de koude nacht en het droge weer niet erg groot. Slecht twee salamanders diende overgezet. Toch waren de kinderen erg enthousiast over hun educatief uitstapje. Er worden nog tot einde maart padden en kikkers overgezet.

Gevaarlijke weg

De Zeeweg is een gevaarlijke weg voor de dieren. Door de overzetactie, in samenwerking met vrijwilligers, konden vorig jaar nog 642 padden, 1.572 kikkers en 214 salamanders gered worden langs deze straat alleen al. In totaal dus 2.428 amfibieën.