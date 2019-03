Kinderen bouwen insectenhotel

voor kruidentuin Tudor Bart Huysentruyt

06 maart 2019

17u20 0 Brugge Een groep kinderen heeft woensdag een insectenhotel gebouw voor de kruidentuin van het kasteel Tudor.

Het natuurcentrum Beisbroek organiseert maandelijks een kidslab, waar kinderen het bos en de inwoners van dichtbij leren kennen. Tijdens het allereerste kidslab van het jaar kregen de kinderen meer uitleg over insecten en hun waarde voor de natuur. Door de verstedelijking krijgen insecten het steeds moeilijker om goede schuilplaatsen en nestplaatsen te vinden. Door het plaatsen van een insectenhotel help je de natuur een handje om het ecosysteem op natuurlijke wijze in stand te houden. Tijdens het kidslab bouwden de kinderen een insectenhotel voor de kruidentuin Tudor. In het natuurcentrum Beisbroek en de kruidentuin Tudor leren kinderen de inwoners van het bos beter kennen en kunnen ze op kamp tijdens de zomermaanden. Er zijn ook kruidenwandelingen en in het najaar kan je fruit komen plukken.