Kim Debrie van Radio 2 bezoekt de Warmste Soep-actie van Cercle Brugge Frank Eeckhout

17 december 2018

16u44 1 Brugge Kim Debrie van Radio 2 trok zondag naar de fanzone in het stadion van Cercle Brugge voor de Warmste Soep-actie van de Brugse voetbalvereniging.

Ze maakte er promotie voor de actie, nam interviews af en mocht de aftrap geven van de wedstrijd tegen Anderlecht. Kim Debrie trekt het hele land rond om soepacties in de kijker te zetten en zorgt voor wat extra aanmoedigingen, als Soepporter. Welke soep? Dat doet er niet toe. Broccolisoep, tomatensoep met balletjes, erwtensoep, pompoensoep, kervelsoep of zelfs wortel-pastinaaksoep. Het kan allemaal als het maar lekker is.