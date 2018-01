Kersverse uitbaters wijnbar Est serveren ook tapas 27 januari 2018

03u22 0 Brugge De bekende wijnbar Est langs de Braambergstraat heeft nieuwe uitbaters. Pascal Decoster (45) en Wouter Pouls (32), goede horecavrienden die elkaar al langer kennen, blazen de zaak vanaf 8 februari nieuw leven in.

"De wijnbar is een gevestigde waarde in Brugge. 21 jaar lang, eerst in de Noordzandstraat en later in de Braambergstraat, trok Est een vast publiek. Noëlla en Marnix zijn met welverdiend pensioen", vertelt Pascal.





Hij wil de troeven van de zaak dan ook het liefst behouden. "Dat is een goed glas wijn en een lekker hapje. Wij gaan wat meer focussen op warme tapas. Wouter heeft een Mexicaanse vrouw en haalt de Zuid-Amerikaanse stijl naar Brugge. Er komen ook Italiaanse en Thaise hapjes op de kaart. De wijnkaart, die altijd heel erg uitgebreid was, gaan we een beetje beperken tot de allerlekkerste wijnen."





Horeca-ervaring

Pascal heeft ervaring, want hij runde vijftien jaar lang Eethuis Aubergine in de Sint-Amandsstraat. Wouter deed onder meer ervaring op in restaurants Middenstand, Table Folle en Chagall. Vanaf 8 februari is de zaak telkens geopend van 16 uur tot middernacht, behalve op sluitingsdagen dinsdag en woensdag. (BHT)