Kerstvakantie 2018 is drukste ooit in Brugge Bart Huysentruyt

06 januari 2019

13u28 0 Brugge Nooit eerder verwelkomde Brugge tijdens de laatste zes weken van het jaar zoveel bezoekers dan in 2018. Dat blijkt uit de bezoekersbarometer van de stad, op basis van telefoongegevens.

De binnenstad kreeg in totaal 1,1 miljoen bezoekers over de vloer, ofwel twaalf procent meer dan in 2017. In die periode van zes weken klokten vijftien dagen af met meer dan 40.000 bezoekers per dag. Ter vergelijking: dat aantal staat gelijk met een topeditie van de Heilig Bloedprocessie. De meeste bezoekers kwamen langs op zondag 30 december: net geen 60.000.

“Met ruim 225.000 overnachtingen is ook dat cijfer met bijna één vijfde gestegen ten opzichte van vorig jaar”, zegt schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a). “Het ging voornamelijk om buitenlanders die hier kwamen genieten van de kerstsfeer. Dat is een heel straf cijfer.” Pierins verwacht dat die getallen de komende jaren nog zullen stijgen. “Het internationaal toerisme zit in de lift. Tenzij de Brexit roet in het eten gooit, kan dat alleen maar blijven toenemen.”