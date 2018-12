Kerstmis komt vroeg voor jonge drugsdealer: “Geniet maar van de kerstdagen bij uw mama” Jeffrey Dujardin

19 december 2018

16u59 0 Brugge Een 21-jarige jongeman uit Brugge zal zich deze kerst zeker herinneren, de voorzitster in het Gentse hof van beroep gaf hem ‘vier kerstcadeaus’, zodat de twintiger thuis zou zijn voor kerstmis.

Een laatste kans voor Axel B., daarin was het hof zeer duidelijk. De jongeman werd in 2017 betrapt voor het bezit en verkopen van drugs. Hij zat voor de feiten al een jaar in de gevangenis, “Hij zat in een moeilijke thuissituatie”, zei zijn advocaat die vorige week tijdens de behandeling een straf met uitstel vroeg. De jongeman begon cannabis, xtc, mdma en hasj te verkopen, onder andere aan minderjarigen. “Er was intrafamiliaal geweld, waardoor hij vaak op straat terecht kwam. Door de financiële problemen thuis wou hij zijn steentje bijdragen. Hij wil zijn leven beteren en terug naar school gaan, zijn ogen zijn open gegaan in de gevangenis.”

“Plezant is anders voor een snotneus gelijk gij, zo’n jaar in de gevangenis”, zei procureur-generaal De Smet. “In totaal maakte je iets meer dan 27.000 euro winst met de drugsverkoop”, aldus de procureur-generaal die een 36 maanden cel met uitstel en een verbeurdverklaring van 25.000 euro vroeg. In eerste aanleg kreeg hij 37 maanden celstraf, een boete van 8000 euro boete en een verbeurdverklaring van 25.000 euro. Het hof gaf de jongeman een mooi kerstcadeau. “We geven u vier cadeaus voor kerst”, zei voorzitster De Tandt. “We spreken veel vroeger uit dan normaal, de gevangenisstraf is met uitstel, de verbeurdverklaring wordt nog eens verminderd naar 10.000 euro en we laten de geldboete vallen.” De jongeman knikte met tranen in de ogen dankbaar richting het hof. “Geniet maar van de kerstdagen bij uw mama.” De twintiger werd ongeboeid teruggebracht naar de gevangenis, die hij in de namiddag mocht verlaten.