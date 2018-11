Kerstmarkt krijgt centraal plein GEEN RIJEN EN RIJEN STANDJES MEER, WEL GEZELLIG DORP MATHIAS MARIËN

16 november 2018

02u24 0 Brugge De kerstmarkt krijgt dit jaar een centraal plein om meer gezelligheid te creëren. De organisatie zet ook nog meer in op lokale handelaars. Van de 85 standhouders komen er maar liefst 60 uit Brugge. "We verwachten dit jaar opnieuw zo'n 1,2 miljoen bezoekers."

Op de Markt en op het Simon Stevinplein zijn ze druk in de weer met het plaatsen van de laatste standplaatsen en verlichting. Officieel opent de Brugse kerstmarkt al op 23 november. Vroeg, zou je denken. Volgens de organisatoren is daar echter een logische verklaring voor: de Britten. "In deze periode van het jaar bezoeken zij vaak Brugge. In hun ogen hoort een kerstmarkt daar nu al bij. Bovendien zien we dat de buitenlandse toeristen veel vóór 15 december de Brugse kerstmarkt komen bezoeken. Nadien brengen ze de kerstperiode liever in eigen land door", zegt voorzitter voorzitter van het Brugs handelscentrum Piet Vanderyse. De verwachting is dat dit jaar opnieuw zo'n 1,2 miljoen mensen een bezoekje zullen brengen aan de traditionele kerstmarkt.





De organisatie koos deze editie opnieuw voor een focus op lokale handelaars. Van de 85 standhouders komen er maar liefst 60 uit Brugge. "Nochtans zijn er aanvragen genoeg om extra jeneverkramen uit te baten. Maar we geven de voorkeur aan Brugse handelaars met een divers aanbod aan producten", gaat Vanderyse verder. Dat vertaalt zich dit jaar opnieuw in enkele nieuwigheden.





Zo komt er een kraampje met artisanale zeepproducten, echte kerstdecoratie en nougat. En er is meer te ontdekken. Door een gewijzigde opstelling hoopt de organisatie meer sfeer en gezelligheid te creëren. Het 'rijgevoel' van weleer heeft plaats gemaakt voor een dorpsgevoel met een centraal plein. De ijspiste is gedraaid en staat nu horizontaal voor het Belfort.





Geen betonblokken meer

Nog opvallend: betonblokken zullen er dit jaar niet meer staan. De politie zal op de kerstmarkt wel een extra oogje in het zeil houden met anonieme manschappen om de veiligheid te garanderen. En van zwerfvuil zal er ook geen sprake zijn. Het Brugs Handelscentrum doet opnieuw een beroep op het Brugse bedrijf Sobo, actief in de sociale economie.





De organisatie hoopt met de vernieuwingen de heisa van de voorbije weken achter zich te laten. Op sociale media ontstond een klopjacht op de organisatie omdat ze drie jaar (!) geleden kozen voor de benaming 'Wintermarkt'. "Ach, ik blijf het zeggen: de kerstmarkt is en blijft de kerstmarkt. De Wintermarkt is gewoon een overkoepelende naam voor alle winteractiviteiten", zegt Vanderyse. In samenwerking met een reclamebureau wordt gekeken hoe ze het volgend jaar zullen aanpakken.