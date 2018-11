Kerstman in Brugge krijgt eigen ‘kerstballen’ getekend door vandalen

Mathias Mariën

24 november 2018

21u15

Bron: eigen berichtgeving 3

De kerstman in Brugge heeft amper één dag na de officiële opening van de kerstmarkt al ongewenst bezoek over de vloer gehad. Vandalen tekenden op het grote beeld ‘kerstballen’ op een wel heel specifieke plaats. Voor bezoekers is het even raar opkijken, maar uiteindelijk valt de vandalenstreek gelukkig goed mee.

Het is voorlopig niet duidelijk wie zich geroepen voelde om de kerstman, een mooi decoratiestuk, te ‘versieren’. Voor het overige oogt de vernieuwde opstelling van de Brugse kerstmarkt wel veel lof. Wie zelf een kijkje wil nemen: de kerstmarkt en ijspiste zijn nog dagelijks open tot 1 januari.

Bekijk ook:

Kerstmannen komen samen op warme zomerdag

Kerstman zwemt tussen de vissen