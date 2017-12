Kerstkindje Oceana geboren in bad KERSTFEESTJE THUIS AFGELAST, WANT BABY WIL ERUIT BART HUYSENTRUYT

02u42 0 Foto Benny Proot Kerstkindje Oceana met papa Lander Carrebrouck, mama Sharon Vanneuville en zusje Melody Carrebrouck. Brugge De meest bijzondere bevalling op kerstdag vond maandag in Sint-Joris plaats. Mama Sharon Vanneuville (32) beviel er in de namiddag thuis van Oceana, een tweede dochtertje voor het gezin. De kerstbaby kwam onder water ter wereld. "Het was een droom", geniet de kersverse mama nog na.

Lander Carrebrouck (34) en Sharon Vanneuville (32) stonden maandag, op kerstdag, met dochter Melody (4) vertrekkensklaar naar een familiefeest, toen om 12.30 uur de vliezen braken. "Het was mijn wens om thuis te bevallen, net zoals ik dat ook voor mijn eerste kindje had gedaan", vertelt mama Sharon. "Ik vind het belangrijk om zo'n moment in een vertrouwde omgeving te kunnen beleven. Hier kan je jezelf zijn, zonder al te veel prikkels. Het heeft mij de nodige rust gegeven om de bevalling goed te kunnen doen."





Sharon trommelde vroedvrouwen Sofie Ommeslagh en Yakina Putman van De Oever in Brugge op. Ook huisarts Niek Vervaeck was aanwezig bij de bevalling, die uiteindelijk om 16.02 uur een hoogtepunt kende. De kleine Oceana, 3,950 kilogram en 49,5 centimeter groot, kwam in een weeënbad (en dus onder water) ter wereld. "Een droom", geniet mama Sharon na. "Voor mij was het een primeur. Bij de geboorte van Melody was ik ook thuis, maar kon onder water bevallen niet, omdat de arbeid te lang duurde. Nu was er al een opening van 7 centimeter en verliep de bevalling zonder stress. Zalig."





Bevallen in bad

Dat Oceana, die eigenlijk uitgerekend was voor 17 december, uiteindelijk op kerstdag is geboren, vinden de ouders geen problemen.





"We houden allebei heel erg van deze periode. Kerstdag zal voor altijd verbonden blijven met Oceana." Die naam, die onlosmakelijk ook met water is verbonden, kwam er niet zomaar. "Ze zou sowieso zo heten, onder water bevallen of niet, maar het is fantastisch dat het zo is gelukt."





Voor vroedvrouwenpraktijk De Oever in Brugge was de thuisbevalling ook bijzonder. "Zeker als het net op kerstdag gebeurt", zegt Sofie Ommeslagh. "We begeleiden wel vaker vrouwen die thuis willen bevallen, maar zo'n onderwaterbevalling is wel eerder uitzonderlijk. Ook voor ons was dit een spannend moment, maar alles verliep fantastisch. Het is een klein kerstwonder."