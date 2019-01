Kerstchalets weer afgebroken: “Beste wintermarkt in jaren” Meer dan 1,2 miljoen bezoekers - nieuwe opstelling gesmaakt Bart Huysentruyt

04 januari 2019

14u19 0 Brugge “De Brugse wintermarkt was veruit de meest succesvolle van de afgelopen jaren.” Dat zegt organisator Piet Vanderyse. Meer dan 1,2 miljoen bezoekers kwamen ervoor speciaal naar Brugge en smaakten de nieuwe opstelling op de Markt. En er komen nog veranderingen aan.

Op de Markt en het Simon Stevinplein zijn arbeiders nog volop in de weer om de 80 kerstchalets weer af te breken. Ze komen bij voorkeur volgend jaar, in dezelfde vernieuwde opstelling, weer terug. Er was vooraf veel te doen over de naamgeving van het evenement. De ‘wintermarkt’ verwees niet langer naar de kersttraditie en dat zorgde voor kritiek. Maar die kritiek had nooit een weerslag op de publieke belangstelling: Brugge werd - vooral tijdens de vakantie - bijna onder de voet gelopen door bezoekers en toeristen.

Intiemer en gezelliger

“Een beetje fierheid over onze eigen wintermarkt mag wel”, vindt organisator Piet Vanderyse. “De kritiek vond ik er soms wel over. We doen er als organisatie alles aan om het zo aangenaam en gezellig mogelijk te maken. Maar we zijn natuurlijk akkoord om in de toekomst, en liefst dit jaar al, nog meer nieuwigheden te introduceren.”

De standhouders hebben goede zaken gedaan, zegt Vanderyse. “Ik verwacht dat veel van die mensen er eind 2019 gewoon weer bij willen zijn. Dat is al jaren zo. Mocht de Brugse wintermarkt niet draaien, dan haken die mensen af. Maar het tegendeel is waar.” De vernieuwde opstelling op de Markt, met ook de nieuwe plaats voor de ijspiste viel in de smaak. “We kregen de opmerking dat het intiemer en gezelliger werd. Dat was ook de bedoeling. We zullen dat positief evalueren.”

Frozen 2

Ook de ijssculpturen werden vlot bezocht. Exacte cijfers zijn er volgens organisator Alexander Deman nog niet. “We blijven nog open tot en met zondag”, zegt hij. “Maar ik ben heel tevreden. Vele tienduizenden mensen hebben ons digitaal ijsmuseum al bezocht. De weersomstandigheden daarvoor waren ideaal. Volgend jaar verwachten we er zelfs nog meer van. Dan staat het festival helemaal in het teken van de Frozen 2-film.” Brugse inwoners die het festival nog willen bezoeken, doen dat de komende dagen trouwens nog altijd aan de helft van de prijs.

Kerstmarkt(je) op 't Zand?

Maar als het van de gewone Bruggeling afhangt, dan mag het nog net dat iétsje meer zijn. Toen bleek dat er geen enkele kerstsfeer voorzien was voor 't Zand, zorgde dat voor heel wat ontevreden reacties. Uiteindelijk liet de stad toch nog drie versierde bomen plaatsen. Ook de kerstboom op de Burg kreeg dit keer weinig lof. Er gaan stemmen op om in 2019 een (kleine) kerstmarkt te plaatsen op 't Zand en de organisatoren van de wintermarkt willen ook nieuwe verlichting in de straten. Afwachten wat de nieuwe bestuursploeg in Brugge onderneemt. Wat wel al zeker is: er komt in 2019, na alle commotie, een nieuwe naam voor de wintermarkt.