Kermisuitbater zoekt hondenbaasje na aanval op bulldog 14 mei 2018

Kermisuitbater Xavier Sonnaert uit Waregem is op zoek naar de eigenares van een stafford op pitbull die zijn Amerikaanse bulldog zaterdagmiddag ernstig verwonde op de kermis in Brugge.





De man baat de botsauto's uit op het Beursplein. "Ik was rond 14 uur mijn attractie aan het openen en had mijn hond aan de leiband. Plots kwam een dame met haar pitbull of stafford tot bij mij. Ze wou haar hond kennis laten maken met mijn Amerikaanse bulldog, een reu van twee jaar oud die naar de naam King luistert. Uit het niets begon haar hond te bijten naar de mijne", getuigt Xavier. Toen hij goed en wel besefte wat er was gebeurd, maakte de eigenares van de aanvallende hond zich al uit de voeten. "En dat terwijl King een gapende wondes aan de nek en oren opliep. Mijn hond is intussen geopereerd bij de dierenarts en overleefde de aanval gelukkig. Toch is het lag dat de vrouw zich uit de voeten maakte. Ik kan best begrijpen dat honden elkaar plots aanvallen, maar als hondenbaasje moet je je verantwoordelijkheid nemen", aldus de kermisuitbater.





De man is op zoek naar getuigen om de eigenares te laten opdraaien voor de kosten bij de dierenarts. "Wie de eigenares kent of getuige was, kan contact opnemen met het nummer 0475/38.23.82", besluit Xavier. (MMB/BBO)