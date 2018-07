Kelner Jurgen (32) heropent in september dagbladhandel Argus 06 juli 2018

02u31 0 Brugge Jurgen Vandesteene (32), bekend als kelner op 't Zand, heropent begin september dagbladhandel Argus in Sint-Andries. Jurgen neemt de fakkel over van Valérie Aerts, die op 30 juni na negen jaar de deuren sloot.

Jurgen en zijn partner Robby Dirickx krijgen op 15 juli de sleutel en gaan de zaak dan opfrissen. "Robby is schilder en zal dat werk grotendeels voor zijn rekening nemen", zegt Jurgen, die zelf al zeven jaar voor café Leffe op 't Zand werkt. "Ik wilde eens iets anders doen, maar toch onder de mensen zijn. Toen ik vernam dat Valérie de zaak overliet, heb ik niet getwijfeld. De ligging van Argus langs de Peter Benoitlaan is perfect. Het is een goeddraaiende dagbladhandel. Dit lijkt me een perfecte stap." Voor Jurgen wordt het natuurlijk wel wennen, want de horeca vaarwel zeggen, het doet hem wel iets. "Ik heb nooit iets anders gekend. Veel klanten bij café Leffe zijn door de jaren heen vrienden geworden." In de dagbladhandel, die op 3 september opent, zal er niet veel veranderen. "Het aanbod blijft hetzelfde, net als de openingsuren. Voor mij persoonlijk wordt het vroeger opstaan, maar ook vroeger thuis komen. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen." (BHT)