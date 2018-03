Katten koning in hun eigen café BIJZONDERE HORECAZAAK PUSS & BOOKS OPENT IN EZELSTRAAT BART HUYSENTRUYT

16 maart 2018

02u30 0 Brugge Brugge is een opvallende horecazaak rijker, want in de Ezelstraat is zopas Puss & Books geopend. Dat is een café waar katten koning zijn. Aaike De Bruyne en Indra Saelens, beiden 37, baten de zaak uit. "We vragen aan bezoekers om geen katten op te tillen en rustig te zijn."

Wie binnen wil in Puss & Books in de Ezelstraat, net naast de bloemenzaak van Frederiek Van Pamel, moet eerst de huisregels lezen én de handen desinfecteren. Pas daarna kan je plaats nemen aan een van de gezellige tafeltjes in het kattencafé. Brugge is pas de derde stad in ons land met zo'n adresje waar poezen koning zijn. Eerder opende een gelijkaardig café in Brussel en Gent. Later dit jaar is ook Kortrijk aan de beurt. "Hier zitten permanent zes katten", vertelt Aaike De Bruyne (37) uit Oedelem, een van de vrijwilligers die het café uitbaten. Ze is nog administratief medewerker bij de Vlaamse overheid. "Maar ik werk daarnaast nog als kattencoach en ben natuurlijk dol op de dieren. Het zijn poezen die we geselecteerd hebben in vzw's, waaronder Hoop voor Zwervertjes, die zwerfkatten opvangt. De zes poezen die hier nu de bezoekers gezelschap houden, komen goed overeen. Maar bezoekers kunnen ze ook adopteren, waardoor er veel verloop zal zijn."





Bezoekers houden zich wel best aan enkele regeltjes. "Ze mogen de katten strelen, maar alleen als die daarom komen vragen. Dit is sowieso een vrij stressvolle situatie voor katten. We vragen dan ook om ze niet op te tillen en om rustig te zijn, zeker als er ook kinderen bij zijn. De handen desinfecteren is nodig, omdat we niet willen dat er ziektes binnenkomen."





Dat de poezen baas zijn, is duidelijk. Ze spelen met balletjes, en hebben een eigen parcours doorheen de boekenkasten, langs een catwalk over de hoofden van de bezoekers heen en op kattentorens. De kattenbak wordt voortdurend proper gehouden om geurhinder te voorkomen.





Boeken

"We zijn eigenlijk een normale tearoom, waar poezen rondlopen", vult Indra Saelens (37) uit Assebroek aan. Ook zij werkt nog als administratief bediende voor de provincie. "We houden het bewust kleinschalig: achttien plaatsen en een kleine kaart. Het enige biertje op de kaart, is niet toevallig De Poes."





Voorlopig werkt Puss & Books vooral op reservatie, want de interesse van kattenliefhebbers voor de bijzondere horecazaak is groot. "We moeten toevallige voorbijgangers vaak weigeren, omdat er geen plaats meer is. Toch is het de bedoeling dat iedereen hier gewoon binnen en buiten kan lopen. De werken in ons boekenrek kan je trouwens gewoon mee naar huis nemen, al vragen we wel een ander boek in de plaats. Boeken en katten: dat gaat gewoon goed samen."





Puss & Books is open op woensdag, donderdag en zaterdag tussen 11 en 17 uur, op zondag van 14 tot 17 uur.