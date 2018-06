Katelijnebrug na uur alweer stuk 04 juni 2018

02u42 0

De pas herstelde Katelijnebrug in Brugge was zaterdag al na een uur opnieuw defect. De werken schoten erg goed op en rond 11 uur kon de politie de melding geven dat er terug verkeer mogelijk was over de brug. Het scheepvaartverkeer zelf lag toen nog steeds stil, wat al de ganse week het geval was. Maar nog geen uur later bleek de brug open te staan en stonden automobilisten en fietsers tevergeefs te wachten op het sluiten van de brug, wat maar niet gebeurde. De brug bleef gewoon openstaan. Er werd afgelopen weekend verder gewerkt aan de brug. Vandaag is er terug auto- en scheepvaartverkeer mogelijk (JHM)