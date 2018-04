Kat en papegaai sterven in brand 09 april 2018

Bij een hevige keukenbrand in de Koudemarkt, in het centrum van Brugge, zijn gisterenmiddag een kat en een papegaai om het leven gekomen. Een buurvrouw merkte rond 12.40 uur het vuur op. De brandweer moest de deur van het huis openen, omdat beide bewoners niet thuis waren. Binnen stond een kookplaat in brand. Bij het betreden van de woning trof de brandweer op het gelijkvloers een zieltogend katje aan dat veel rook had ingeademd. Ambulanciers dienden het dier zuurstof toe, maar het overleed toch. Ook een papegaai die in een kooi in de woonkamer zat, stikte in de rook. Het vuur was vrij snel onder controle, maar de keuken raakte vernield en het hele huis zat onder de rook. Er moest langdurig verlucht worden. (JHM)