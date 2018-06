Kassierster bedreigd met mes 14 juni 2018

De politie van Brugge heeft twee mannen opgepakt die dinsdagavond een kassierster van de Carrefour Express langs de Moerkerke Steenweg in Sint-Kruis hebben bedreigd met een mes.





Het duo kwam de winkel binnen en vroeg de kassierster om de inhoud van de kassa. Daarbij bedreigden ze haar met een mes. De kassierster bleef echter weigeren om haar kassa te openen. Na wat dreigende taal dropen de daders uiteindelijk zonder buit af. De winkelverantwoordelijke alarmeerde de politie. Aan de hand van een persoonsbeschrijving en camerabeelden konden de daders even later worden opgepakt in het stadscentrum. Het gaat om mannen van 22 en 26 jaar uit het Brugse. Ze zullen zich binnenkort voor de feiten moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Bij het incident raakte uiteindelijk niemand gewond. (MMB)