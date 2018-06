Karin Slaughter te gast in boekhandel De Reyghere 15 juni 2018

De populaire Amerikaanse thrillerschrijfster Karin Slaughter komt op woendag 20 juni tussen 14 en 15 uur naar boekhandel De Reyghere in Brugge. Haar nieuwe boek 'Gespleten' is net verschenen. Slaughter verkocht wereldwijd miljoenen boeken. Ze is bekend van de Grant County-serie. Voor De Reyghere is dit het tweede hoog bezoek op korte tijd. Eerder mocht de boekhandel het schrijversduo Nicci French verwelkomen. (BHT)