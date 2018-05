Kapsters terug van weekje lesgeven in Zuid-Afrika 25 mei 2018

Loes Adams en Naima Azoug zijn net terug van een week Zuid-Afrika waar ze een opleiding 'westerse snit' gaven aan toekomstige kapsters. "Dit is een ervaring voor het leven", vertellen de kapsters. Beide vrouwen hebben een succesvol kapsalon in onze regio. Loes Adams als zaakvoerster van 'Lila23' in Blankenberge, Naima is dan weer verantwoordelijk voor twee Brugse vestigingen van Kreatos. Het was Schwarzkopf, producent van haarproducten, die hen vroeg om naar Zuid-Afrika te trekken. "We hadden snel door dat zij zeer geschikt waren voor de opdracht", zegt Tom Sneppe, verantwoordelijk voor het plaatselijk opleidingscentrum. Zowel Loes als Naima kijken met veel plezier terug op hun avontuur. "Dit is een ervaring voor het leven", zeggen de kapsters in koor. Hun missie was om de plaatselijke bevolking een westerse snit aan te leren. "De meesten hadden nog nooit een schaar vast gehad. Het is ongelooflijk wat we die mensen hebben bijgeleerd op die korte periode." Het afscheid van de groep viel voor beide kapsters dan ook zeer zwaar. "Daar vloeiden zelfs traantjes bij", geeft Naima toe. "We houden sowieso contact. Hun dankbaarheid is hartverwarmend." (MMB)