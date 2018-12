Kapelletje ter ere van fietsenmaker Alphonse hersteld mét nieuw Mariabeeldje Bart Huysentruyt

04 december 2018

Feest in Dudzele, komende zondag, want het kapelletje van Alphonse Brackx langs de Damse Steenweg is in ere hersteld. Het monument was al een tijdje in verval, maar is dankzij de vereniging Brugge Mariastad weer opgelapt. Het kapelletje is genoemd naar de vroegere fietsenmaker Alphonse Brackx. Al op 20-jarige leeftijd overleed Alphonse, nadat hij met zijn fiets was gevallen over de gladde kasseistenen. Met zijn hoofd raakte hij de grond. Zijn broers Venance en Camiel bouwden het eerste kapelletje in 1908. Dankzij de vzw staat het nu weer te blinken op zijn oude plek. “Dit maakt toch deel uit van onze geschiedenis”, zegt Willy De Four van Brugge Mariastad. “We hebben een Mariabeeldje geschonken voor in de kapel.” Karl Cools en Liset Wyckmans hebben de restauratie uitgevoerd. Op zondag is er feest. Die dag is ook het heemkundig museum De Groene Tente open van 14 tot 17 uur, met een hommage aan de familie Brackx. De inkom is gratis.