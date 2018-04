Kapelaanstraat is de netste 17 april 2018

De Kapelaanstraat in Male is uitgeroepen tot de netste straat van Sint-Kruis.





In het kader van de maand van de netheid in maart trekken jaarlijks een aantal bestuursleden van het Studie- en Aktiekomitee Sint-Kruis door de gemeente op zoek naar de netste straat van de gemeente. Alle bewoners van de straat kregen een bloemetje. "Wij kijken naar zwerfvuil op straat, of het voetpad proper is, er geen obstakels staan en of de afvalzakken wel op een ordentelijke manier buiten geplaatst worden", vertelt voorzitter Linda Vandenbruwaene.





(BHT)