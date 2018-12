Kantwinkel valt op met knusse kerstgevel Balstraat is zondag decor voor 17de Midwinterfeest Mathias Mariën

05 december 2018

09u43 0 Brugge De Balstraat in het centrum van Brugge is een leuke trekpleister rijker. De gevel van kantwinkel ’t Apostelientje is volledig in kerstsfeer. Het winkeltje is als het ware omgetoverd in een grote kerstboom.

’t Apostelientje is de enige zaak in België die uitsluitend handgemaakt kant verkoopt en is na 35 jaar uitgegroeid tot een visitekaartje van Brugge. Nu zet de uitbaatster zich extra in de kijker met opvallende kerstversiering. Honderden lichtjes sieren de planten op de gevel. Voorbijgangers zijn alvast fan en nemen gretig foto’s van de gedecoreerde zaak.

Midwinterfeest

In de Balstraat is er op zondag 9 december de 17de editie van het Midwinterfeest. De Sint-Annawijk wordt dan ondergedompeld in een warme kerstsfeer. Een markt met ambachtelijke producten palmt de Balstraat in. Snuisterijen, lekkere hapjes en drank wisselen elkaar af in de kraampjes. In de museumherberg kun je je opwarmen en in het museum zelf de collectie ontdekken of genieten van activiteiten voor gezinnen. Ook het Kantcentrum en het Adornesdomein doen weer mee. Het Midwinterfeest is een vaste waarde voor al wie van gezellige kerstsfeer houdt. Geïnteresseerden zijn welkom tussen 11 en 18 uur.