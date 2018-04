Kantwinkel Duchesse houdt er na kwarteeuw mee op 12 april 2018

02u50 0 Brugge Na vijfentwintig jaar houdt Duchesse in de Philipstockstraat het voor bekeken. Zo verdwijnt opnieuw een kantwinkeltje uit Brugge. Het is een trend die de laatste jaren niet tegen te houden valt.

"Ik denk dat er straks nog maximum een tiental overblijven", zegt Heidi Thibaut, die haar gebouw te koop heeft gezet. Ze is niet de eerste kantwinkel die er in 2018 mee ophoudt. Recent sloot een gelijkaardige zaak de deuren in de Katelijnestraat. "Ach, toeristen komen nog maar zelden voor kant naar Brugge. Wafels en chocolade: dat zijn tegenwoordig de toppers en dat merk je ook in het straatbeeld."





Eigenlijk was Duchesse al een tijdje geen echte kantwinkel meer. Heidi had haar aanbod de voorbije jaren fel veranderd, met ook aandacht voor souvenirs. Echte Brugse kant kreeg nog slechts een hoekje in de winkel. "We hebben klanten die nog speciaal voor dat hoekje naar hier komen, maar ze zijn zeldzaam geworden. Toeristen kennen tegenwoordig niet zo heel veel meer van de echte kant. Ik haal er geen voldoening meer uit. Als ondernemer ben je ambitieus en wil je groeien. In deze sector gaat dat niet, en dan is het tijd voor iets nieuws. Wat dat wordt, weet ik nog niet."





Toch gaat het volgens de sector niet kwaad met de kant in Brugge. Zo krijgt het Kantmuseum steeds meer cursisten over de vloer en vinden ook de toeristen vlot de weg naar de nieuwe trekpleister in het kalme deel van Brugge. "Winkels mogen dan wel verdwijnen uit Brugge, kant zelf zal dat niet doen", stipt Nico Blontrock van het Kantmuseum aan. (BHT)