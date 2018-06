Kantoren Oostmeers weer bevolkt 16 juni 2018

02u49 0

In het stadsgebouw langs de Oostmeers, nabij 't Zand in Brugge, zijn voortaan personeelsleden van de diensten Ruimtelijke Ordening, Monumentenzorg en Patrimoniumbeheer aan het werk. Het gebouw was een tijdlang verlaten, omdat een aantal diensten verhuisde naar het Huis van de Bruggeling. Andere diensten vestigen zich nu in de Oostmeers. "We hebben het gebouw grondig gerenoveerd", zegt schepen van Patrimonium Hilde Decleer (CD&V). "Naast de nieuwe landschapskantoren hebben we ook vergaderzalen ingericht." (BHT)