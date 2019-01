Kantelbergkoor zingt over vrede, vreugde en vriendschap Bart Huysentruyt

18u10 0 Brugge Het vijftigkoppig koor van vrije basisschool Kantelberg luisterde zopas de Michiel-Hostens viering op in de kerk van Male.

In een sfeervolle viering zong het koor 15 liedjes met als thema vrede, vreugde en vriendschap. Er was ook ruimte voor het individueel talent van de kinderen. De ukelele-schoolband zorgde voor instrumentale begeleiding. Wie het koor en de schoolband van Kantelberg nog aan het werk wil zien, kan dat op zondag 3 februari in de kerk van Male en op vrijdag 22 maart om 18 uur op de infodag van de school.