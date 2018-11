Kampioenschap 'oud schrift lezen' 13 november 2018

De Rijksarchieven in Vlaanderen organiseren, samen met de universitaire geschiedenisopleidingen, een kampioenschap 'Oud schrift lezen'.





De ontcijfering en transcriptie van oude handgeschreven documenten, ook paleografie genoemd, is een essentiële vaardigheid voor historici, genealogen en heemkundigen. De wedstrijd bestaat uit twee delen. De opgaven bestaan uit drie oud-Nederlandse tekstfragmenten van de 14de tot de 17de eeuw die correct geschreven moeten worden.





Om iedereen de gelegenheid te geven om de werkwijze onder de knie te krijgen, is er ook een oefenmodule voorzien. De voorbije week hebben al meer dan 100 kandidaten hun kans gewaagd.





De preselecties online via www.kampioenschappaleografie.be lopen tot woensdag 14 november. De deelnemers met de beste resultaten worden uitgenodigd voor de finale op zaterdag 15 december in het Rijksarchief van Brugge. Iedereen kan deelnemen.





(BHT)





