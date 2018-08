Kamp uitgesteld na inbraak in lokaal KSA DIEVEN GAAN AAN DE HAAL MET KLEDIJ, RUG- EN SLAAPZAKKEN MATHIAS MARIËN

01 augustus 2018

02u30 0 Brugge Inbrekers hebben maandagnacht tal van rugzakken en kledij gestolen uit de lokalen van KSA Kriko in Brugge. De leiding moest daardoor gisterochtend last minute het geplande vertrek naar Overpelt uitstellen. De elfkoppige groep vertrekt nu twee dagen later alsnog op kamp naar een andere locatie. "Dit is héél zuur. De daders treffen niet alleen ons, maar vooral de kinderen", zegt Bram Kerckaert.

Bij KSA Kriko konden ze gisterenmiddag nog steeds niet goed vatten wat de daders bezielde. Eerder op de dag had de leiding tot hun grote frustratie vastgesteld dat er - voor de zoveelste keer - was ingebroken in hun lokaal langs het Tempelhof in Brugge.





Zesde inbraak in twee jaar tijd

"De laatste twee jaar is het al de zesde keer. Om moedeloos van te worden", zucht Bram Kerckaert, die de inbraak omstreeks 7.30 uur vaststelde. Toch moest op dat moment het ergste nog komen. De buit was namelijk aanzienlijk. De daders namen behalve een werfradio ook tal van rugzakken, slaapzakken, matjes en kledij mee. Allemaal materiaal dat was klaargezet in de lokalen en gisterenochtend op een vrachtwagen moest geladen worden richting Overpelt. Zo ver kwam het jammer genoeg niet. "Alles samen zijn er minstens vier volle rugzakken met materiaal gestolen. Sommige kinderen en éeen van onze leiders zijn bovendien al hun kledij kwijt. We snappen echt niet wie zoiets doet. Alles stond achter een gesloten deur", aldus Bram. De gevolgen lieten zich raden. Het kamp in Overpelt moest noodgedwongen afgezegd worden. De zeven jongeren die mee op kamp gingen, moesten last -minute verwittigd worden dat de trip niet doorging. "We moesten onze uitstap volledig opnieuw plannen. Zonder materiaal of kledij is het nogal moeilijk om op kamp te vertrekken", zegt de leiding. Ondanks alles beslisten de vier verantwoordelijken om meteen tot actie over te gaan en een alternatief uit te werken. Die werd uiteindelijk vrij snel gevonden. Morgen vertrekken de zeven leden en vier leiders alsnog op kamp. Niet richting Overpelt, wél naar Meulebeke. Daar zullen ze een jongere groep van KSA Kriko vervoegen. "De diefstal is een zéér grote domper. We snappen het gewoon niet. Geld valt hier niet te rapen", foetert Bram Kerckaert. De politie kwam ter plaatse en deed de nodige vaststellingen. De daders forceerden het slot en raakten zo de lokalen binnen.





Net de laatste keer

Voor de verantwoordelijken zit er niks anders op dan voor de zoveelste keer de schade te herstellen. "Eerlijk? Ik vrees dat het niet de laatste keer zal zijn", zegt Bram. "Het is amper te vatten. De dieven treffen niet alleen ons, maar vooral de kinderen. Ik hoop dat ze beseffen welke invloed hun daden hebben." Vanaf morgen wordt een nieuwe poging gedaan om een zorgeloos kamp te beleven.