Kaasambassadeurs ontvangen ereplak Bart Huysentruyt

03 maart 2019

17u43 0 Brugge Tien nieuwe kaasambassadeurs hebben van de organisatoren van de Brugse Kaasmarkt een ereplak ontvangen.

Het zijn Slagerij Ranson, Traiteur Deldycke, Kaaswinkel Den Hof, Diksmuids Boterhuis, Meat Boutique, Hans Decock Kaashandel, Kasteelhoeve, The Potato Bar, Hotelschool Spermalie en Hotelschool IVV. “Voor onze tiende Kaasmarkt zetten we tien ambassadeurs in de verf”, zegt Jean-Pierre Vanden Berghe van de Brugse Kaasmarkt. “Ze betekenen allemaal veel voor de populariteit van kaas in de regio. Ze verwerken of promoten het product dagelijks.” Binnenkort schenkt de organisatie nog een cheque aan de mug-heli.