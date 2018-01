Jules Verriest (72) tweede keer gehuwd 02u39 0

Jules Verriest (72), de speler van de eeuw van Cercle Brugge, is donderdagmorgen in het huwelijksbootje gestapt. Dertien jaar na het overlijden van zijn eerste echtgenote Christiane is Jules nu gehuwd met Andrea Cardon (62). Zij is uit Dudzele afkomstig. "We wilden onze liefde vastleggen", vertelt een overgelukkige Jules. "Ook binnen de familie is Andrea helemaal ingeburgerd." Andrea baatte op de zeedijk van Zeebrugge frituur Het Zeezicht uit, om daarna voor 11 jaar aan de slag te gaan in het befaamde restaurant Maison Vandamme, ook in Zeebrugge. Vervolgens nam ze Martins Visrestaurant over van Martin Devulder. Dat restaurant wordt nu sinds april 2011 gerund door Christophe Verriest, de jongste zoon van Jules, en diens echtgenote Wendy Verplancke. Daar leerde het koppel elkaar tien jaar geleden kennen. (BHT)