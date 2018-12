Joodse gemeenschap drukt Club Brugge met neus op de feiten na antisemitische gezangen: “Hoe kan het dat er nog zulke supporters rondlopen?” Mathias Mariën

20 december 2018

13u01 6 Brugge Aan het Jan Breydelstadion heeft de Joodse gemeenschap deze middag een duidelijk signaal gegeven aan het bestuur en supporters van Club Brugge. Ze kwamen gisteren in opspraak door een filmpje waarin antisemitische gezangen te horen waren. “Hoe kan het dat er zoveel jaar na de Tweede Wereldoorlog nog zulke supporters rondlopen? Dit gaat er bij mij echt niet in. Ik vind dat de club te weinig inspanningen doet. Hopelijk doet het gerecht alsnog z’n werk”, zegt Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel.

De feiten dateren al van 26 augustus, toen Club Brugge aartsrivaal Anderlecht thuis met 2-1 versloeg. Uit een video blijkt dat de vreugde om de gewonnen wedstrijd bij enkele aanhangers van blauw-zwart aanleiding was om schokkende antisemitische gezangen in te zetten. “Mijn vader zat bij de commando’s, mijn moeder zat bij de SS. En samen verbranden ze Joden, want joden die branden het best”, valt er onder meer te horen. Bij de Joodse gemeenschap zijn ze geschokt door de gezangen. “Hoe is het mogelijk? Doe hier alstublieft iets aan”, reageert Michael Freilich, die aan de poorten van het Jan Breydelstadion verschillende foto’s en tekeningen kwam aangeven aan een delegatie van Club Brugge.

Geen klacht

De foto’s zijn schokkend. Zo wordt onder andere getoond hoe een Joods kindje wordt klaargemaakt om richting verbrandingsoven te gaan. Ook de beelden uit Auswitch waarbij Joodse mensen worden gedeporteerd en de gaskamers doen verder nadenken over de gezangen. “Voor mij hadden die gezangen niks met voetbal te maken. Er zijn altijd excuses, zoals het feit dat de supporters van Anderlecht ‘Joden’ worden genoemd. Maar hier ging het veel verder en werd het verbranden van mensen verheerlijkt. Zoiets is onaanvaardbaar”, aldus Freilich.

De Joodse gemeenschap is alleszins niet van plan om zelf klacht in te dienen. “Anders lijkt het alsof wij de enige zijn die er een probleem in zien. We hopen wel dat de politie en het gerecht hun werk doen. Dit zijn gruwelijke feiten. Ook de club heeft hier een enorm grote verantwoordelijkheid.” Club Brugge zegt dat het daags na de feiten in augustus al reageerde op de wansmakelijke spreekkoren. Op aangeven van andere supporters en stewards trad de voetbalploeg op tegen de betrokken fans. “Club identificeerde zelf ettelijke personen die meezongen en gaf hen proactief burgerrechtelijke stadionverboden tot vier jaar”, klinkt het. De ploeg distantieert zich nadrukkelijk van de spreekkoren. “Club Brugge veroordeelt dit gedrag ten stelligste”, laat de ploeg weten. “Dit gedrag hoort niet thuis in onze club. Door zelf op te treden, konden we meteen ingrijpen en de fans vanaf de volgende wedstrijd al uitsluiten. De gerechtelijke molen duurt veel langer. Al hebben we voor de duidelijkheid wel degelijk de politie ingelicht nadat we de supporters hadden geïdentificeerd. Het was aan hen om er op dat moment al dan niet iets mee te doen.”

Sponsors aanspreken

Voor Michael Freilich is die uitleg niet voldoende. “Ik hoop dat de sponsors van Club Brugge ook wakker schieten. Dit is een smet op het blazoen van de ganse club. Willen zij met dergelijk racisme en antisemitisme geassocieerd worden? Wat mij betreft doet de club niet genoeg. Het is ook vaak hier bij Club Brugge dat dergelijke incidenten voorkomen”, zegt Michael Freilich. De Club Brugge Foundation laat weten dat er al heel wat inspanningen tegen racisme worden gedaan. “We waren destijds de eerste Europese club die met ‘No to Racism’ op de shirts speelde”, zegt Peter Gheysen. “De boodschap van meneer Freilich is duidelijk en we zijn dan ook van plan om zo snel mogelijk met alle betrokken partijen samen te zitten. Ook de Pro League zal daarbij betrokken worden. Laat ons duidelijk zijn: we veroordelen de gezangen voor 100 procent.” Bij het parket van Brugge geven ze voorlopig weinig commentaar. “We wachten het proces verbaal van de politie af. Pas daarna kan een onderzoek plaatsvinden”, klinkt het.