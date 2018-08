Jongetje (8) zit klem op achtbaan in Boudewijn Seapark 18 augustus 2018

02u22 0 Brugge In het Boudewijn Seapark in Sint-Michiels is gisterenvoormiddag een 8-jarig jongetje uit Wervik met zijn hand vast komen te zitten in de Orca Ride.

Het kind was samen met zijn kameraadjes van de speelpleinwerking op uitstap. Hij had rond 11.15 uur net een ritje gemaakt op de achtbaan. Toen de attractie stilstond aan het perron en het 40-tal inzittenden wilde uitstappen, raakte de jongen met zijn hand klem tussen het borstelstopsysteem en het karretje waarin hij zat. "Hij zat met zijn kneukels vast", zegt Lars van den Ham, directeur van het pretpark.





"We hebben het wielblok van het karretje uit elkaar gehaald en verwittigden ook de brandweer. We wilden het kind immers niet verwonden." Brandweerlieden hielpen het personeel met het karretje op te tillen. De jongen was op die manier in een mum van tijd bevrijd. Hij was danig onder de indruk en werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De dokters namen uit voorzorg een foto, maar daarop werden geen ernstige verwondingen vastgesteld. De jongen kwam ervan af met een licht gekneusde vinger en mocht samen met z'n ouders snel weer naar huis.





De Orca Ride ging in 1998 open. Volgens het Boudewijn Seapark deden er zich sindsdien geen andere incidenten voor. "Dit was een spijtig ongeval", stelt Van den Ham. (SDVO)