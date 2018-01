Jongeren slaan man in elkaar op 't Zand 02u27 0

Vier Brugse jongeren moesten zich verantwoorden bij de strafrechter omdat ze een andere jongeman in elkaar hebben geslagen op 't Zand in Brugge. Het gaat om de broers J.M. en S.M. en om G.V. en D.K. Ook de broer van D.K., N.K., was bij de feiten - op 10 december 2015 - betrokken. Omdat hij toen nog minderjarig was, moest hij niet terechtstaan. Hij is nochtans geen doetje, want op 6 april 2016 pleegde hij een gewelddadige carjacking waarbij een 21-jarig meisje opgesloten werd in een garagebox. Beide broers K. zitten in de gevangenis. De drie andere beklaagden schoven gisteren alle schuld in de schoenen van de broers. "K. had een probleem met die jongen omdat hij eerder slaag had gekregen nadat hij hem had verraden bij een drugsdeal. Wij stonden erbij en keken ernaar", spraken ze. Nochtans maakte een omstaander beelden van de vechtpartij en bezorgde die aan de politie. Vonnis op 20 februari. (JHM)