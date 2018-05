Jongeren met beperking bezoeken Triënnale 31 mei 2018

De Triënnale is er voor iedereen: dat bewees een groep jongeren gisterenmiddag in het Minnewaterpark. De vzw Groep INTRO bracht een bezoek om de vrijetijdsoriëntatie en -participatie voor jongeren met een beperking toegankelijker te maken voor jongeren uit de BuSO-school Ravelijn. Ze sloegen hun tenten op aan 'De Drijvende School. Het bezoek ging gepaard met enkele spelvormen en opdrachten gelinkt aan het thema: vloeibare stad/school. "Dat onze jongeren met hun beperktere mogelijkheden ook deelnemen aan culturele evenementen in onze Stad Brugge, vinden we heel belangrijk", zegt vormingswerker Ann Vangaever. "Ook onze jongeren hebben oog voor cultuur en kunnen daar binnen hun mogelijkheden ook aan deelnemen en hun zegje rond doen." De groep genoot zichtbaar van de uitstap en het goede weer. (MMB)