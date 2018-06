Jongeren leren veiliger fietsen 05 juni 2018

De leerlingen van basisschool Sint-Lodewijkscollege in de Gerard Davidstraat in Brugge kunnen voortaan fietsen via een verkeerseducatieve route.





Stefaan Vergaerde, alias Fieto de verkeersclown, nam tijdens de voorstelling de honneurs waar.





De VERO-route is een van de maatregelen die de stad neemt om de schoolomgevingen veiliger te maken. Op het parcours krijgen de leerlingen uitleg over waar ze best op letten in het verkeer. De directie en jongeren waren al een jaar bezig om de VERO-route voor te bereiden. "We hielden rekening met plaatsen waar leerlingen vaak passeren", zegt leerkracht Ruben Vandendriessche. "Het parcours is ongeveer vier kilometer lang en telt verscheidene plaatsen waar wordt getest op de acht basisvaardigheden."





(MMB)