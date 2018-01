Jongeren Freezzzbeezzz zijn Belgisch kampioen indoor 23 januari 2018

De Brugse Freezzzbeezzz zijn Belgisch kampioen indoorfrisbee voor spelers jonger dan 14 jaar. Ze wonnen het kampioenschap 'ultimate frisbee' in Ukkel. De prestatie was dubbel zo straf, omdat het Brugse team Airbenders uit Ukkel in de finale met 6-2 versloeg. Het tweede team eindigde als achtste, maar won de 'spirit of the game'-trofee. Dat is een prijs voor de ploeg met de meeste fairplay.





(BHT)