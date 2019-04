Jongen (14) die door dak van vervallen loods viel bezig aan miraculeus herstel Mathias Mariën

09 april 2019

17u33 0 Brugge De 14-jarige jongen die vorig weekend 6,5 meter naar beneden viel door het dak van een loods in Brugge, heeft de intensieve zorgen mogen verlaten. Hij zal nu verder revalideren op een gewone ziekenhuiskamer én zal in principe volledig herstellen.

De jonge tiener was eind maart op het dak gekropen van een oude loods ter hoogte van de Rozendal en Groenestraat. Volgens de verklaringen van zijn twee vrienden waren ze er wat aan het ‘chillen’ toen de tiener zich plots misstapte en 6,5 meter naar beneden viel.De jongeren blijven er bij dat ze niet aan het freerunnen waren. Door de klap liep de tiener zware verwondingen op. Behalve tal van breuken - waaronder een schedelbreuk - had de jongen ook een klaplong en waren zijn ruggenwervels geraakt. Hij lag een tijdje op intensieve zorgen, maar is nu aan de beterhand. Zo lukt praten al vlot én zal hij volgens de eerste berichten volledig herstellen.

Herstel

Dat herstel zal wel nog lange tijd in beslag nemen. “Hoelang hij nog in het ziekenhuis moet blijven is moeilijk te voorspellen”, klinkt het bij familie. Het is al de tweede ‘miraculeuze’ genezing van een Brugse jongen na zo’n val. Eind december maakte Kyano (13) al hetzelfde mee. In deze krant getuigde de tiener vorige week nog dat hij beseft dat hij door op het dak te kruipen zijn leven op het spel zette. “Doe het dan ook niet”, klonk zijn waarschuwing naar alle jongeren.