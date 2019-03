Jongen (14) buiten levensgevaar na zware val in oude loods, burgemeester neemt maatregelen Jelle Houwen

31 maart 2019

13u08 0 Brugge De 14-jarige jongen die gisteravond door het dak van een loods tuimelde en een val van 6.5 meter maakte is aan de beterhand. Dat bevestigt zijn papa. “De toestand van M. is gezien de omstandigheden relatief goed, maar hij ligt nog op intensieve zorgen.” Het is het tweede gelijkaardige incident in Brugge in 4 maanden tijd. Brugs burgemeester Dirk De fauw denkt na over een sensibiliseringscampagne om in de toekomst ongevallen te vermijden.

De 14-jarige M. was gisteren rond 17.30 uur met twee vrienden op het dak gekropen van een oude loods van de stad ter hoogte van de Rozendal en Groenestraat, in het centrum van Brugge. De jongen woont dichtbij de plaats van het gebeuren. Plots zakte hij door een golfplaat op het dak en viel 6,5 meter naar beneden. Zijn twee vrienden belden de hulpdiensten en bleven op hen wachten om hen instructies te geven waar de jongen ongeveer lag. De brandweer rukte uit met hun speciale klimteal om hem te bevrijden. Daarna dienden de MUG-artsen hem de dringendste zorgen toe. Alhoewel de toestand van M. meteen na zijn val er aanvankelijk ernstig uitzag en de jongen kritiek leek verbeterde zijn toestand snel in het ziekenhuis. Gisteravond was hij al buiten levensgevaar. Omdat de feiten duidelijk waren stelde het parket geen deskundige aan.

Lange revalidatie

De tiener werd na zijn valpartij opgenomen in het AZ Sint-Jansziekenhuis en ligt er nog steeds. “Zijn toestand is stabiel maar zijn verwondingen zijn nog steeds ernstig”, zegt zijn papa. “M. ligt nog op intensieve zorgen en zal goed opgevolgd moeten worden. Hij liep enkele breuken op en wacht een langere revalidatie. Over wat hij daar deed op dat dak zal ik het later eens hebben met hem. Zijn herstel is nu het belangrijkste.”

Preventiefilmpje

De Brugse burgemeester Dirk De fauw betreurt de feiten. “Laat duidelijk zijn dat die loods verboden terrein was voor iedereen en die jongeren er niet mochten zijn”, zegt hij. “Er is een reden dat die loods al jaren leegstaat en eigenlijk wacht op de sloop. De situatie is er zeker niet veilig. Ik kan maar hopen dat die jongen er goed door komt en geen tweede dergelijke stunt uithaalt. Het verontrust ons dat dit al het tweede identieke incident is in Brugge in vier maanden tijd. Ook in december zakte een jongeman tijdens een golfplaat op een loods in de Pathoekeweg. Hij was daar op het dak om leuke foto’s te maken.”

“Ik zal nu overleggen met onze preventiedienst en de jeugddienst om hier iets rond te doen. Ik denk in de richting van een preventiefilmpje dat we kunnen verspreiden via sociale media en waarin we de jongeren kunnen sensibiliseren. Aan die leeftijd zouden ze toch moeten weten dat dergelijke stunts gevaarlijk zijn en dat een golfplaat erg broos is. En als ze daar waren om coole foto’s te nemen zijn er zeker genoeg alternatieven. Als Bruggeling kunnen ze bijvoorbeeld zowat overal gratis binnen. Bijvoorbeeld het dak van het concertgebouw is toegankelijk en ook daar kunnen foto’s genomen worden. Er zijn genoeg plaatsen in Brugge om dat op een veilige manier te doen.”