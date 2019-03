Jongemannen staan terecht voor vechtpartij na landstitel van Club Brugge Siebe De Voogt

28 maart 2019

14u07 0 Brugge Twee twintigers uit Brugge en Koekelare moeten zich in de Brugse rechtbank verantwoorden voor een vechtpartij na de landstitel van Club Brugge vorig jaar. Een fietser liep daarbij een gebroken kaak op.

Club Brugge werd op 13 mei vorig jaar kampioen na een gelijkspel op het veld van Standard. S.P. (27) uit Koekelare en M.D. (24) uit Brugge gingen een stapje zetten in Brugge om de landstitel van hun ploeg te vieren. In de Smedenstraat kregen ze het ’s nachts aan de stok met enkele voorbijgangers. Flink onder invloed van alcohol viel S.P. met een bromfietshelm twee jongeren aan. Eén van hen liep een gekloven wenkbrauw op. Ook een fietser die wilde tussenkomen kreeg klappen van S.P. en M.D. De man was er erger aan toe en brak zijn kaakbeen. Het openbaar ministerie vorderde donderdagmorgen werkstraffen voor de twee jongemannen. P. betwistte zijn aandeel niet en vroeg de rechter om mildheid. Zijn kompaan beweerde dat hij niets had misdaan. Uitspraak op 25 april.