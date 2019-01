Jongemannen pleegden overval op nachtwinkel “uit stoerdoenerij”: raadkamer verlengt hun aanhouding Siebe De Voogt

25 januari 2019

11u43 0 Brugge Twee jongemannen van amper 18 en 19 jaar oud blijven een maand langer in de cel voor een overval afgelopen week op een Brugse nachtwinkel. De overvallers pleegden de feiten naar eigen zeggen “uit stoerdoenerij”.

L.T. (18) en C.M. (19) waren dinsdagavond bij elkaar, toen ze samen met een minderjarige het plan opvatten om een nachtwinkel te overvallen. Ze kozen kruidenierszaak Ar-Rahmaan in de Sint-Maartensbilk uit als doelwit en bedreigden de uitbater met een groot mes. De jonge Bruggelingen dwongen hem de inhoud van de kassa af te geven en namen uiteindelijk de vlucht met ongeveer 200 euro. De bewakingscamera’s van de winkel registreerden de overval. Het duurde dan ook niet lang voor de politie drie verdachten in het oog kreeg. Dezelfde nacht nog werden de twee jongeren en de minderjarige in de boeien geslagen. Tijdens hun verhoor verklaarden ze de overval te hebben gepleegd “uit stoerdoenerij”. “Ze zagen de ernst van de feiten niet in”, zegt één van hun advocaten. “Pas tijdens het verhoor bij de onderzoeksrechter beseften ze wat ze gedaan hadden.” De twee meerderjarigen werden aangehouden door de onderzoeksrechter. De raadkamer verlengde hun aanhouding vrijdagmorgen met een maand. De minderjarige werd ter beschikking gesteld van de jeugdrechter.