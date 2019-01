Jongeman toont ‘duivelsteken’ aan agenten, die dat allerminst pikken Jelle Houwen

24 januari 2019

15u16 0 Brugge Omdat hij met zijn pink en wijsvinger een ‘duivelshoorntje’ toonde aan een passerende politiecombi in Brugge, wordt een 20-jarige jongeman vervolgd voor smaad en weerspannigheid.

L.V. liep op 13 juli vorig jaar op ’t Zand rond toen er plots een politiecombi passeerde. Volgens de twee agenten keek de jongeman hen uitdagend aan en maakte hij met zijn pink en wijsvinger plots het ‘duivelsteken.’ Tot V.’s verbazing keerde de combi om en stapten de twee agenten uit. “Daarop vroegen ze hem om zijn identiteitspapieren, die hij weigerde te tonen. Ook andere documenten weigerde hij te geven. Daarop zette hij het plots op een lopen. De agenten haalden hem in en boeiden hem. Bij dat verzet liepen ze beiden een schaafwonde op.”

Autisme

De advocaat van L.V. vond de feiten wat bij het haar gegrepen. “Dit is toch echt geen weerspannigheid? Hoogstens een bevel negeren. Die jongen zegt zelf dat het een teken van de vrede was, maar dat laat ik nu in het midden. Hij lijdt aan een vorm van autisme en panikeerde helemaal. De opschorting is hier wel op zijn plaats.” Vonnis op 14 februari.