Jongeman krijgt geen straf nadat hij naaktfoto's uitwisselde met tiener 02u45 0

Een 18-jarige man uit Sint-Kruis heeft opschorting van straf gekregen voor het bezit van kinderporno en aanzetten tot ontucht van een 14-jarige jongen. De beklaagde had een relatie met de neef van het slachtoffer, die hij in het najaar van 2015 leerde kennen op familiefeestjes. "Op WhatsApp vroeg hij het slachtoffer om een naaktfoto te sturen, in ruil voor geld en een draadloze luidspreker. In totaal ontving hij zo 3 beelden", stelde de procureur. Volgens de jongeman waren zijn berichten grappend bedoeld. "Mijn cliënt had nooit verwacht dergelijke foto's te krijgen. Het ging overigens niet om naaktfoto's, maar enkel om afbeeldingen waarop het slachtoffer in boxershort poseerde", aldus zijn advocate. (SDVO)