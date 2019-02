Jongeman komt weg zonder straf na ‘duivelstekentje’ naar inspecteurs en weerspannigheid BBO

14 februari 2019

13u57 0 Brugge Een 20-jarige jongeman uit Brugge heeft op de rechtbank uiteindelijk de opschorting van straf gekregen voor smaad en weerspannigheid ten aanzien van twee politiemannen.

Op 13 juli vorig jaar liep hij over ’t Zand in Brugge toen er een politiecombi passeerde. Volgens de agenten keek de jongeman hen uitdagend aan en maakte hij met zijn vingers plots een ‘duivelstekentje.’ De combi keerde terug en de twee agenten stapten uit. De man weigerde echter zijn identiteitskaart te tonen en zette het op een lopen. Toen de twee agenten hem inhaalden en in de boeien sloegen, gedroeg hij zich weerspannig. Een van de inspecteurs liep een schaafwonde op. Het parket besloot om de zaak voor de rechtbank te brengen.

“Dit is toch echt geen weerspannigheid? Hoogstens een bevel negeren. Die jongen zegt zelf dat het een teken van de vrede was, maar dat laat ik nu in het midden. Hij leidt aan een vorm van autisme en panikeerde helemaal. De opschorting is hier wel op zijn plaats”, pleitte de advocaat van de jongeman. De rechter had oren naar het pleidooi en verleende de gunst van de opschorting, maar wel met probatie over vijf jaar. Dat betekent dat zijn straf herroepen kan worden indien hij nieuwe baldadigheden begaat.