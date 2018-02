Jongeman gebruikt uitkering 'voor cannabis en om te chillen' 17 februari 2018

02u28 0

Amper 21 is J.V. uit Blankenberge, hij heeft nog nooit gewerkt, krijgt een uitkering, maar die gebruikt hij voor de verkeerde redenen. Hij werd een jaar geleden tweemaal betrapt met cannabis. Eenmaal door de spoorwegpolitie in Brugge, de tweede keer toen hij met zes vrienden in een kiosk langs de Brugse Vesten 'aan het chillen' was. Bij een fouille vond de politie zeven zakjes cannabis in zijn pennenzak. De man had ook cannabis verkocht aan minderjarigen. "Ik leef van een uitkering, maar probeer wel werk te vinden", zei J.V. tegen de rechter. "Maar dat lukt niet goed. Ik hou me gewoon bezig overdag, wat chillen met vrienden en ik koop cannabis."





De rechter wil de jongeman begeleiden in de drugbehandelingskamer. Hij verschijnt opnieuw voor de rechter op 26 april. (JHM)