Jongeman (19) rondt kaap van 100 maanden cel na nieuwe veroordeling 16 februari 2018

02u34 0 Brugge Een 19-jarige Bruggeling heeft 20 maanden cel gekregen voor een 'ripdeal' en verboden wapenbezit. Arthur B. bereikt zo op jonge leeftijd - al zijn veroordelingen opgeteld - de kaap van 100 maanden cel.

Eind vorige maand kreeg de man nog 30 maanden cel in een groot drugsdossier samen met twee kompanen.





In het kader van dat onderzoek werd een huiszoeking uitgevoerd, waarbij twee bussen traangas, verschillende replica-machinegeweren, een revolver en een pistool werden aangetroffen. Met dat laatste wapen bedreigde B. vorig jaar een andere dealer. Hij lokte de man met een opgezette drugsdeal naar de Ezelstraat, omdat hij hem verlinkt had. B. wilde hem in elkaar slaan, maar de dealer kon ontkomen door weg te vluchten in een nachtwinkel. Bij de huiszoeking werd bovendien een gsm aangetroffen met een filmpje op waarin B. een jongeman toetakelde met een buigveer.





B. moest zich voor de feiten al voor de zesde keer in een jaar tijd voor de rechtbank verantwoorden. "Het is voorlopig ons laatste dossier", sprak de procureur. "Ik hoop dat het daarbij blijft."





B. verzamelde intussen al 100 maanden cel. Een drugsdossier waarin hij beroep aantekende tegen 40 maanden cel wordt in beroep behandeld. De jongeman hoopte zo snel mogelijk vrij te komen om voor z'n zieke moeder te zorgen en wond zich gisterenmorgen dan ook behoorlijk op. "Door jullie heb ik nu 100 maanden cel. Dat is toch overdreven", riep hij de rechter toe. (SDVO)