Jonge vrouw (23) vindt wagen zwaar gehavend terug en dreigt kosten zélf te moeten betalen Mathias Mariën

31 januari 2019

09u19 0 Brugge Een 23-jarige vrouw uit Brugge is wanhopig op zoek naar de chauffeur die haar wagen aanreed en vluchtmisdrijf pleegde. De schade is groot. Op steun van de verzekering moet de twintiger voorlopig niet rekenen.

Liesbeth Boone uit Sint-Andries plaatste een bericht op haar Facebook in de hoop de dader alsnog te vinden. Haar oproep werd ondertussen al meer dan 1.300 keer gedeeld, maar vooralsnog zonder succes. De 23-jarige vrouw trof haar wagen dinsdagochtend zwaar beschadigd aan op de hoek van de Sint-Sebastiaansstraat en de Diksmuidse Heerweg. De volledige linkerkant van de personenwagen is ingedeukt en vernield. Aan de achterkant is de deur zelfs volledig doorgescheurd. Ook de deuren kunnen niet meer open. Omdat er op dit moment geen spoor is van de dader én de jonge vrouw niet omnium is verzekerd, komt de verzekering voorlopig niet tussen. De twintiger legde klacht neer bij de politie en hoopt dat eventuele getuigen alsnog opheldering brengen. Wordt de dader niet gevonden, zal de vrouw zelf moeten opdraaien voor de kosten die dreigen op te lopen tot enkele duizenden euro’s. Wie denkt iets gezien te hebben, kan altijd contact opnemen met de lokale politie.