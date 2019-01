Jonge transmigrant naar rechter voor aanranding in tankstation Siebe De Voogt

08 januari 2019

15u04 0 Brugge Een jonge transmigrant moet binnen een drietal weken voor de correctionele rechtbank verschijnen voor een aanranding en poging tot verkrachting in Zeebrugge. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist.

Ali M. stapte begin oktober het winkeltje binnen van een tankstation langs de Kustlaan. Hij begon de verkoopster lastig te vallen en te betasten. De 24-jarige vrouw liet zich niet doen en slaagde erin de jongeman buiten te zetten. Ze verwittigde de politie, die de jongeman even verderop in de boeien kon slaan. De transmigrant beweerde een 16-jarige Marokkaan te zijn, maar een botscan wees uit dat hij meerderjarig is. Volgens zijn advocate had haar cliënt geen slecht bedoelingen. “Hij was zelf erg geschrokken van de negatieve reactie van het slachtoffer”, klinkt het. Ali M. zit nog steeds in voorhechtenis. De raadkamer verlengde zijn aanhouding dinsdagvoormiddag nog zeker tot de aanvang van het proces.